Окупанти вісім разів обстріляли українських військових, втрат немає

Станом на 18.00 середи, 18 березня, російсько-окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 23 міни; неподалік Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів; у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів; поруч із Пісками – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано 4 обстріли:

в районі населеного пункту Зайцеве – з мінометів калібру 82 мм – 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Щастя – з 82-мм мінометів – 2 міни; неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 12 мін; поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Фото: RFE/RL