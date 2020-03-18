Зеленський нагородив орденами й медалями 28 бійців, дев'ятьох — посмертно

Зеленський нагородив орденами й медалями 28 бійців, дев'ятьох — посмертно

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив 28 військовослужбовців державними нагородами.

Відповідний указ №93/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за самовіддане служіння Українському народові, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

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Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького, “За мужність” та медалями “За військову службу Україні” й “Захиснику Вітчизни”.

Усього нагороди отримали 28 військовослужбовців, дев'ятеро з них - посмертно.

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