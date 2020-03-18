Пункти пропуску на Донбасі можна перетнути лише за надзвичайних обставин

У всіх КПВВ в районі операції Об'єднаних сил діють тимчасові обмеження, проте при виникненні різних критичних обставин необхідно пред’явити підтверджуючі документи.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«У всіх КПВВ в районі операції Об'єднаних сил діють тимчасові обмеження щодо перетинання лінії розмежування у зв'язку з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Проте, інколи у громадян виникають різні критично важливі життєві обставини, які зумовлюють необхідність перетинання лінії розмежування. При виникненні таких ситуацій громадянам необхідно прибути в КПВВ з відповідними підтверджуючими документами. У таких випадках рішення про пропуск через лінію розмежування приймає виключно Командувач об’єднаних сил індивідуально у кожній ситуації. Тому радимо громадянам у цей період утриматися від перетинання лінії розмежування та без особливих потреб не зловживати винятковими ситуаціями», - йдеться у повідомленні.

Втім, певна кількість громадян прибуває до КПВВ аби уточнити порядок перетинання лінії розмежування під час дії обмежень та, після отримання роз'яснень від прикордонників, самостійно повертаються назад.

Читайте також: Уряд вніс зміни щодо перетину адмінкордону з Кримом

У ДПСУ наголосили, що обмежувальні заходи запроваджені для мінімізації кількості перетинань лінії розмежування. Відповідно, прослідувати на тимчасово окуповану територію України або на контрольовану територію можна лише за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу і огляду медичним працівником.

Зазначається, що пасажиро-транспортний потік зменшився майже на 90 %.

Фото: ДПСУ