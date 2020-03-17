Окупанти обстріляли українські позиції з ПТРК, втрат немає

Російсько-окупаційні війська обстріляли з протитанкового ракетного комплексу позиції одного з підрозділів ООС поблизу населеного пункту Новотошківське, українські воїни не постраждали.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«16 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу позиції одного з підрозділів ООС поблизу населеного пункту Новотошківське. Так, противник випустив дві протитанкові керовані ракети по наших захисниках. Внаслідок обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що днями, за даними розвідки, підрозділи ООС, застосувавши чергові вогневі засоби, знищили розрахунок ПТРК противника. Влучним вогнем українські військові ліквідували двох окупантів, ще двоє дістали тяжкі поранення.

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За попередніми даними, у складі цього розрахунку були військовослужбовці РФ, які 10 березня обстріляли автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів ООС.

Фото: ООС