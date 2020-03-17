Окупанти обстріляли українські позиції з ПТРК, втрат немає
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«16 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу позиції одного з підрозділів ООС поблизу населеного пункту Новотошківське. Так, противник випустив дві протитанкові керовані ракети по наших захисниках. Внаслідок обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що днями, за даними розвідки, підрозділи ООС, застосувавши чергові вогневі засоби, знищили розрахунок ПТРК противника. Влучним вогнем українські військові ліквідували двох окупантів, ще двоє дістали тяжкі поранення.
За попередніми даними, у складі цього розрахунку були військовослужбовці РФ, які 10 березня обстріляли автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів ООС.
Фото: ООС