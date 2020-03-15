На Донбасі - дев'ять порушень "тиші", окупанти били зі 120-го калібру

За минулу добу,14 березня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:

поруч із Березовим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки – з міномета калібру 82 мм (пять мін);

поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм (11 мін).

Тричі ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм (три міни), тут також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Шуми – шість мін зі 120-мм мінометів та 24 міни - з мінометів калібру 82 мм, також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поруч із Зайцевим – з міномета калібру 120 мм (три міни).

Окрім цього, окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

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Учора, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів утрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано один обстріл: біля населеного пункту Піски – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів).

Один обстріл ворог учинив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь, наголошують у штабі ООС.

За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Евакуаційною технікою його доправили до військово-медичного закладу, де оперативно надали належну медичну допомогу.

Фото: ООС