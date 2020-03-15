На Донбасі - дев'ять порушень "тиші", окупанти били зі 120-го калібру
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:
- поруч із Березовим – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки – з міномета калібру 82 мм (пять мін);
- поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм (11 мін).
Тричі ворог відкривав вогонь по позиціях українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм (три міни), тут також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Шуми – шість мін зі 120-мм мінометів та 24 міни - з мінометів калібру 82 мм, також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
- поруч із Зайцевим – з міномета калібру 120 мм (три міни).
Окрім цього, окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка - Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
Учора, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів утрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано один обстріл: біля населеного пункту Піски – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів).
Один обстріл ворог учинив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділи операції Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь, наголошують у штабі ООС.
За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Евакуаційною технікою його доправили до військово-медичного закладу, де оперативно надали належну медичну допомогу.
Фото: ООС