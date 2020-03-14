Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Укрінформ
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це у Facebook повідомляє штаб ООС.

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано три обстріли, а саме: поруч з Березовим – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – з міномета калібру 82 мм – 5 мін; поблизу Павлополя – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Шуми – зі 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів; поруч з Гладосовим – з міномета калібру 120 мм – 3 міни”, - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

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Ситуація на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

На ділянці розведення №2 та №3 обставини стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

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