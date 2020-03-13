Уряд тимчасово спростить верифікацію для пенсіонерів з ОРДЛО — Резніков

Уряд планує ухвалити рішення щодо тимчасового скасування вимоги до тимчасово переміщених осіб обов'язково кожні 60 днів відмічатися на підконтрольній Україні території, аби мати змогу отримувати соціальні та пенсійні виплати.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні готуємо від Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій зміни до пакета документів, якими будуть вважатися, що це є форс-мажор і тимчасово буде відтермінована ця вимога, що вони (пенсіонери-внутрішньо-переміщені особи - ред.) мають тих 60 днів обов'язково зареєструватися", - сказав він.

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За його словами, таке рішення дасть змогу зменшити черги на КПВВ на лінії розмежування.

Резніков запевнив, що відповідне питання буде врегульоване на засіданні уряду в суботу.

Фото: Громадське