Безпекова ситуація на Донбасі залишається крихкою - місія ООН

Безпекова ситуація на сході України залишається нестабільною та крихкою, сторони порушують режим "тиші".

Про це під час презентації доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на поступове зменшення кількості жертв серед цивільного населення, безпекова ситуація у зоні конфлікту залишається нестабільною, крихкою. І, як показують зафіксовані нами кілька сплесків активності бойових дій у січні та лютому, режим припинення вогню продовжує порушуватись по обидва боки лінії зіткнення", - зазначила вона.

Богнер додала, що Управління верховного комісара ООН з прав людини своєю чергою закликає сторони "дотримуватись режиму необмеженого припинення вогню", а також дотримуватись міжнародного гуманітарного права. "Зведення кількості жертв серед цивільних до нуля можливе, якщо сторони вживатимуть відповідних кроків", - наголосила Богнер.

Як повідомляв Укрінформ, за останні три місяці на сході України двоє цивільних чоловіків загинули, ще 17 цивільних осіб поранені.