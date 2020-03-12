У Донецькій області на КПВВ «Майорськ» померла пенсіонерка, лікарям «швидкої» врятувати її не вдалося.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник Уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

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«Мені повідомили, що о 16.05 (11 березня) на КПВВ "Майорськ" померла жінка 1953 р.н., громадянка України. Жінка переходила КПВВ, о 15.30 їй стало зле, вона втратила свідомість, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але жінку врятувати не вдалося", - повідомив Лисянський.