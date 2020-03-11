Українські військові уповноважені давати відсіч окупантам на Донбасі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що бажання миру не послаблює здатність України давати відсіч агресору й українські військові на Донбасі уповноважені на адекватну та потужну відповідь на дії окупантів.

Про це він заявив на церемонії представлення нового міністра оборони Андрія Тарана у МОУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України, але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так! Українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, помиляється. За його словами, це доводить статистика втрат супротивника у березні.

Водночас глава держави нагадав, що у вівторок у зоні проведення ООС ворожі війська атакували українські позиції, застосувавши зброю, заборонену Мінськими угодами.

Крім того, він підкреслив, що ворог здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів ООС.

Зеленський зауважив, що вчора троє українських захисників на Донбасі загинули, та висловив співчуття рідним та близьким полеглих бійців.

Присутні також вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Президент доручив Міністерству оборони, Генштабу ЗСУ і Міністерству у справах ветеранів упродовж тижня завершити розробку церемонії вшанування пам'яті загиблих бійців.

"Окрему увагу я хочу звернути на вшанування пам'яті наших загиблих бійців. Наразі розробляється церемонія почесного вшанування кожного героя. який віддав своє життя за Батьківщину. Ми всі молимо Бога, щоб таких церемоній було якомога менше, але поки що у нас іде війна, і пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином... Я хочу, щоб ми припинили говорити "розробляється" і упродовж найближчого тижня зробили це", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він звернувся до нового міністра оборони, начальника Генштабу і до Міністерства у справах ветеранів і запропонував їм разом з Офісом Президента завершити цю роботу.

"Ми готові на майданчику Офісу Президента, ми хочемо допомогти, і я сам особисто теж хочу займатися цією розробкою, щоб у кожному містечку, куди повертаються наші (загиблі) герої,.. щоб ми не просто з повагою ставилися, а щоб це було на найвищому рівні, який сьогодні існує у світі", - наголосив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування.