Окупанти атакували українські позиції на Донецькому напрямку

Сьогодні, 10 березня, російсько-окупаційні війська атакували позиції українських захисників на Донецькому напрямку.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Російські окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, зокрема, з мінометів калібрів 120 мм, а також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наразі бій закінчився", - йдеться у повідомленні.

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.

Крім того, противник здійснив обстріл військового вантажного автомобіля одного з підрозділів операції Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети є втрати серед українських захисників.

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Також у районі проведення операції у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація контрольована. Втрати противника уточняються.