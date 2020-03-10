У Дніпрі лікарі рятують двох важкопоранених бійців

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова рятують двох важкопоранених бійців, які були доставлені напередодні 8 березня.

Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

«Двоє поранених доставлені в Мечникова в день 8 березня. Два влучення протитанкової ракети в автомобіль у районі Водяного. Доля двох інших бійців, з якими вони були, не відома», - написав Риженко.

За його словами, 39-річний водій Сергій доставлений з контузією, акубаротравмою, розривом слухового проходу, родом він з Херсонської області.

33-річний старшина Дмитро родом з Кіровоградської області. Йому осколок пробив око, поранення грудної клітини, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті, стегна.

«Обличчя було скривавленим, коли він поступив до Мечникова. Офтальмологи ДОКОЛ (Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня - ред.) Провели складну операцію з порятунку ока», - повідомив Риженко.

На ранок вівторка стан бійців з позитивною динамікою, а до Дмитра приїхала дружина, додав доктор.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська вдень ​​8 березня 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. У результаті бойових дій один український військовий загинув, ще шестеро поранені.