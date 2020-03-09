В зоні ООС зафіксували 8 ворожих обстрілів, постраждав український боєць

Від початку доби у понеділок, 9 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил, унаслідок чого постраждав боєць.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав бойове ураження", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, поблизу Широкиного та Гнутового окупанти скинули з безпілотника ВОГ-17. Біля Водяного бойовики випустили 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета.

Решту обстрілів зафіксовано у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ». Неподалік Оріхового бойовики випустили з міномета калібру 120 мм 5 мін; поблизу Зайцевого – 4 міни з міномета калібру 82 мм. У районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Авдіївка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомлялося, 9 березня російські окупанти, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл санітарного автомобіля, скинувши з безпілотних літальних апаратів два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування - емблему Червоного Хреста.