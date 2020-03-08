Від початку доби на Донбасі - тиша

Станом на 12.00 неділі, 8 березня, російсько-окупаційні війська не обстрілювали позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було", - зазначається у повідомленні.

Упродовж 7 березня збройні формування Російської Федерації шість разів обстрілювали позиції Об’єднаних сил, двічі з них з використанням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.