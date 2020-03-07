На Донбасі окупанти гатять із мінометів та БМП, з опівночі - чотири обстріли

Російсько-окупаційні війська від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах ЗСУ немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкового протитанкового гранатомета окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Красногорівки (10 пострілів).

Решту обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, поблизу Зайцевого окупанти випустили 6 мін із міномета калібру 82 мм, здійснили 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції неподалік Луганського бойовики обстріляли з гранатометів різних систем, біля Новотошківського – зі станкового протитанкового гранатомета (10 пострілів), а також з озброєння БМП.

Унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, поінформували у штабі.

Фото: ООС