Вісьмох поранених військовослужбовців літаком доправили з Харкова до госпіталю у Вінниці, ще шістьох транспортували залізницею до Києва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

“Сьогодні, 6 березня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що у Харкові, було здійснено планову медичну евакуацію поранених в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ українських воїнів. У Харкові наші військові лікарі стабілізували їх стан та підготували військових до наступного етапу лікування у військово-медичних установах Вінниці та Києва”, - йдеться у повідомленні.

До Києва та Вінниці доправили 14 поранених на Донбасі військових Фото/mil.gov.ua

Так, реанімаційно-операційним літаком Ан-26 «Віта» вісьмох поранених доправлено до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, що у Вінниці, ще шестеро військових з бойовою травмою (акубаротравма) прибули до Головного військового клінічного госпіталю в Києві залізничним транспортом.

В пресслужбі повідомляють, що українські бійці розміщенні у відділеннях центрів та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків, стан їх здоров’я визначається як стабільний.

За інформацією командування Медичних сил ЗСУ, воїни забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації.

До Києва та Вінниці доправили 14 поранених на Донбасі військових

Фото: mil.gov.ua