На Донбасі окупанти готують масштабні навчання з артилерією

Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до низки командно-штабних навчань, де відпрацьовуватимуть управління вогнем артилерії.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про підвищення російсько-окупаційним командуванням інтенсивності бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Зокрема, на полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях триває підготовка до проведення низки командно-штабних навчань, у ході яких сплановані, у т.ч., тренування з управління вогнем артилерії, заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин”, - зазначив Праута.

За словами Праути, основну увагу окупанти приділятимуть злагодженню бойових підрозділів та відпрацюванню тактичних нормативів.