На Донбасі окупанти обстріляли ділянку розведення зі стрілецької зброї

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Авдіївка – з міномета калібру 82 мм противник випустив сім мін, здійснив чотири постріли зі станкового протитанкового гранатомета, а також вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив дев’ять обстрілів позицій, а саме: двічі біля Зайцевого – з 82-мм мінометів - 13 мін, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новотошківського – з міномета калібру 120 мм – 10 мін; чотири рази в районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – чотири снаряди, з мінометів калібру 120 мм – сім мін та дві міни з 82-мм міномета; поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу; біля Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – три постріли, а також ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, упродовж минулої доби противник здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з боку українських військових режим тиші було дотримано.

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За минулу добу, 5 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали бойове ураження.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС