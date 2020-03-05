На Донбасі поранені троє бійців ЗСУ: окупанти гатили з артилерії та мінометів
Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
"Сьогодні, 05 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовці Об’єднаних сил отримали бойове ураження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж поточної доби збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" був зафіксований один обстріл поблизу Авдіївки.
Вісім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".