Окупанти атакували українські позиції на Донбасі з артсистем, мінометів і ПТРК

Окупанти атакували позиції українських ЗС поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Авдіївка.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Сьогодні, 5 березня, в період з 09.30 по 11.00 год., російські окупаційні війська в черговий раз атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Авдіївка", - йдеться у повідомленні.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, по українських захисниках поблизу Новотошківського російські окупанти випустили 10 мін із 120-мм мінометів. Далі противник атакував наші позиції неподалік Оріхового з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм. Водночас з окупованого Спартака ворог вів вогонь по оборонцях Авдіївки з мінометів 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також противник застосував протитанковий ракетний комплекс, йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, пропагандисти противника спланували акцію з дискредитації Об’єднаних сил, сподіваючись спровокувати українські підрозділи на масовану відповідь і отримати кадри для того, щоб у подальшому звинуватити українських захисників у порушенні Мінських домовленостей та обстрілі мирних населених пунктів. Ворожа провокація не вдалась.

Натомість, українські захисники успішними точковими вогневими ударами, застосовуючи відповідне озброєння, завдали ураження по вогневих засобах противника та дали російським окупантам гідну відсіч.

Чітко дотримуючись Мінських домовленостей, підрозділи ООС не відкривають вогонь першими, проте перебувають у повній бойовій готовності та готові у будь-який момент дати російським окупантам адекватну вогневу відсіч.

У разі подальшого загострення ситуації у районі проведення операції можуть бути задіяні підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація перебуває під контролем українських захисників.