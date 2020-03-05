Червоний Хрест відправив майже п’ять тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 2 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 2 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання загальною вагою 4,97 тонни.