Червоний Хрест відправив майже п’ять тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест відправив майже п’ять тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 2 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 2 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання загальною вагою 4,97 тонни.

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