Київський бронетанковий передав до армії модернізовані Т-72

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ останню партію з шести танків Т-72, на яких було проведено доробки з метою покращення їх бойових та технічних характеристик.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні, 4 березня, Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України останню партію з 6 Т-72, на яких було проведено доробки з метою покращення їх бойових та технічних характеристик. Цим КБТЗ завершив поставку танків за державним контрактом з Міністерством оборони України", - йдеться у повідомленні.

Київський бронетанковий завод передав ЗСУ шість модернізованих танків / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Зазначається, що ремонт з покращенням характеристик техніки було реалізовано Київським бронетанковим заводом у тісній співпраці з Центральним бронетанковим управлінням Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ.

Представник Командування Сил логістики ЗСУ підполковник Олег Гринчак зазначив, що виконання держконтракту дало змогу провести черговий етап доукомплектування ЗСУ і найближчим часом ці танки поповнять бойовий і чисельний склад ЗСУ.

Своєю чергою виконувач обов’язки директора ДП "КБТЗ" Володимир Синявський уточнив, що ці танки Т-72 є результатом переосмислення досвіду сучасної війни на Сході України.

"Ми комплексно підійшли до ремонту та суттєво покращили тактико-технічні характеристики машин, аби вони краще могли виконувати бойові задачі українських захисників", - додав Синявський.

Наголошується, що покращення характеристик надало змогу збільшити захищеність, мобільність, вогневі спроможності та управління машиною.

"Фахівці заводу доопрацювали оптику та стабілізаційну систему гармати, покращили загальні ходові характеристики. Однією з головних особливостей Т-72 є можливість ведення вогню високоточними керованими ракетами "Комбат" від Київського державного конструкторського бюро "Луч". Крім того, оновлений танк Т-72 має сучасні елементи динамічного захисту та прилади нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління", - додали у Генштабі.

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Зазначається, що також у Т-72 встановлений комплект з цифрової та супутникової навігаційної апаратури, що дозволяє підтримувати зв‘язок з піхотними підрозділами, що має величезне значення для взаємодії на полі бою.

Уточнюється, що найближчим часом заплановано випробування танка Т-72АМТ, над модернізацією якого продовжує працювати ДК "Укроборонпром".