У Німеччині на коронавірус захворіли 240 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у Німеччині сягнула 240.

Про це 4 березня повідомляє Інститут Роберта Коха.

Найбільша кількість захворіла у Північному Рейні-Вестфалії – 111 випадків. У Баварії - 48, Баден-Вюртембезрі – 44, Гессені – 12, Берліні – 6. В інших землях випадки поодинокі.

Загалом коронавірус дістався 15 з 16 федеральних земель. Не зафіксовано поки випадків зараження лише в Саксонії Ангальт.

Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.

Фото: AA