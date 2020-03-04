У лютому окупанти вдвічі збільшили кількість обстрілів — ООС

Російсько-окупаційні війська в лютому випустили із забороненого Мінськими домовленостями озброєння понад півтори тисячі боєприпасів по позиціях Об'єднаних сил, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про збільшення кількості обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації протягом лютого 2020 року із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку випустили понад півтори тисячі боєприпасів, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім місяцем", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, найбільш напруженою обстановка була в районі населеного пункту Оріхове, поблизу якого окупанти випустили по українських позиціях третину від загальної кількості боєприпасів.