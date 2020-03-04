СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“За даними слідства, обидва терористи є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої “ДНР” після звільнення з виправної колонії. Перебуваючи на “посаді” кулеметника бандформування, він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів на території Донецької та Луганської областей. Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої “ДНР” в районі Горлівки та Дебальцевого”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Фото: пресслужба СБУ