СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”

Служба безпеки України повідомила про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил з інтервалом у кілька днів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, обидва терористи є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої “ДНР” після звільнення з виправної колонії. Перебуваючи на “посаді” кулеметника бандформування, він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів на території Донецької та Луганської областей. Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої “ДНР” в районі Горлівки та Дебальцевого”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Фото: пресслужба СБУ