СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”

СБУ повідомила про підозру двом бойовикам “ДНР”

Укрінформ
Служба безпеки України повідомила про підозру двом учасникам незаконних збройних формувань, які раніше були затримані військовослужбовцями підрозділів операції Об’єднаних сил з інтервалом у кілька днів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За даними слідства, обидва терористи є мешканцями тимчасово окупованої Горлівки. Один з них приєднався до лав терористичного угруповання так званої “ДНР” після звільнення з виправної колонії. Перебуваючи на “посаді” кулеметника бандформування, він брав участь у бойових діях проти українських підрозділів на території Донецької та Луганської областей. Інший фігурант справи після підготовки у тренувальному центрі бойовиків на тимчасово окупованій території Луганщини виконував обов’язки командира відділення одного з угруповань так званої “ДНР” в районі Горлівки та Дебальцевого”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Триває досудове розслідування.

Фото: пресслужба СБУ

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