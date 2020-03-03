Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Лебединським і Широкиним
Про це повідомляє Міноборони.
"У всіх випадках противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, випустивши 33 міни. Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також вранці протягом 40 хвилин з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, бойових втрат з боку військовослужбовців ООС внаслідок прицільних обстрілів немає.