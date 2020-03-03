Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Лебединським і Широкиним

З початку доби окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє Міноборони.

"У всіх випадках противник використовував заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, випустивши 33 міни. Так починаючи з 4 ранку, грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації з напрямку Саханки чотири рази обстріляли позиції українських Захисників неподалік Широкиного з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також вранці протягом 40 хвилин з міномета калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та іншого легкого піхотного озброєння окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Лебединського", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку військовослужбовців ООС внаслідок прицільних обстрілів немає.