На Луганщині розслідують ракетну атаку на авто ЗСУ, від якої загинув військовий

У Луганській області відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу протитанковою ракетою автомобіля ЗСУ, внаслідок чого один український захисник загинув, четверо дістали поранення.

Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.

«Прокуратура Луганської області спільно зі слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та працівниками оперативно-тактичного угруповання «Північ» задокументували результати обстрілу автомобіля українських військових в зоні проведення ООС збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними слідства, 1 березня поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району у військовий вантажний автомобіль, що розвозив харчові продукти, влучила протитанкова керована ракета. Унаслідок цього один військовослужбовець загинув, ще четверо дістали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо», - наголошують у прокуратурі.

На місці вилучено елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її керування, а також транспортний засіб. Їх передадуть для проведення відповідних експертиз.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.