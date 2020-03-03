На Луганщині розслідують ракетну атаку на авто ЗСУ, від якої загинув військовий
Про це інформує пресслужба прокуратури Луганської області.
«Прокуратура Луганської області спільно зі слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та працівниками оперативно-тактичного угруповання «Північ» задокументували результати обстрілу автомобіля українських військових в зоні проведення ООС збройними формуваннями окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження», - йдеться в повідомленні.
«Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо», - наголошують у прокуратурі.
На місці вилучено елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її керування, а також транспортний засіб. Їх передадуть для проведення відповідних експертиз.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво – управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.