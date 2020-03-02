Окупанти зривають

Окупанти зривають "тишу" поблизу восьми населених пунктів

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська вдень 2 березня 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріляли позиції Об'єднаних сил поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з міномета калібру 120 мм ворог випустив 3 міни;

у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій: двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномета – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомета; у районі Новотошківського – з міномета калібру 120 мм - 20 мін; неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок розриву міни поблизу будинку у Красногорівці вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого була поранена місцева жінка, якій оперативно надали медичну допомогу.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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