«Черкаси» – перший фільм про ВМС, підтриманий державою і благодійниками

«Черкаси». Це дуже емоційний фільм. Про те, яким був наш флот, про черв’яків у каші й злидні. Про вірність Країні. Він змушує пережити трагічні дні весни 2014. Зраду, розпач, страх. Гордість і гідність. Дуже важливі емоції, щоб не забувати шлях, який ми пройшли за ці 6 років як країна.

Присутність у залі команди тральщика додала цій прем’єрі урочистості. Вони і їх побратими зберегли країну. Подякували з Марією Іоновою екіпажу, в якому були хлопці з Черкащини, Макіївки, Закарпаття, Миколаєва, Одещини, всієї України.

Командир, Юрій Федаш, продовжує служити в ВМС. «Воїни світла, воїни добра» – це про них. Й варто привітати творчий колектив фільму з чудовим дебютом.

Р.S. В попередні роки в Україні почали, нарешті, фінансувати з держбюджету українське патріотичне кіно. Це перший фільм про ВМС, підтриманий державою і благодійниками. Патріотичного кіно катастрофічно не вистачає. Хтось знімає про смішних малоросів... Ці серіали радо транслюють по ТБ. А ми дякуємо творчій групі, яка зняла справжнє кіно про справжніх українських героїв.

Ірина Геращенко

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