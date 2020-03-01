КПВВ «Мар’їнка» відновив роботу, припинену через обстріл

Зранку 1 березня відновлено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка», який 29 лютого припиняв роботу через обстріл дорожнього коридору «Донецьк-Курахове».

Про це повідомляє ДПСУ.

"Сьогодні зранку, враховуючи стабілізацію безпекової ситуації в межах дорожнього коридору «Донецьк-Курахове» Командувачем об’єднаних сил прийнято рішення про відновлення роботи контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Наразі КПВВ функціонує в штатному режимі за графіком весняного періоду, пропускні операції будуть здійснюватися до 18.30", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, іншісс КПВВ на лінії розмежування також розпочали роботу за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 07.00 до 18.30.

За минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилася. Загалом через КПВВ прослідувало 31,7 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 7530 осіб та 930 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 6105 осіб та 1030 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 6200 осіб та 1205 транспортних засобів;

«Гнутове» – 2345 осіб та 605 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 9590 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 15/25; «Мар’їнка» – 0/40; «Новотроїцьке» – 25/20; «Гнутове» – 10/10.

фото: Держприкордонслужба