Відсьогодні усі КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

Відсьогодні усі КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

Укрінформ
Сьогодні, 1 березня, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на весняний графік роботи.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

"Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Порушення "тиші" відкидають назад процес мирного врегулювання на Донбасі - Україна у ТКГ

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватимуться щодня з 07.00 до 18.30.

Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомлялося, із грудня КПВВ на Донбасі працювали з 08:00 до 17:00.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-