Відсьогодні усі КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік
Укрінформ
Сьогодні, 1 березня, усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на весняний графік роботи.
Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.
"Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду", - йдеться у повідомленні.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватимуться щодня з 07.00 до 18.30.
Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
Як повідомлялося, із грудня КПВВ на Донбасі працювали з 08:00 до 17:00.