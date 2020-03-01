Окупанти понад 20 разів порушили "тишу" - поранено трьох бійців ООС

29 лютого збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, а з початку цієї доби випустили 2 міни з 82-мм міномету і вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була відмічена робота снайперської пари... 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження", - йдеться у повідомленні.

Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: два рази поруч з Невельським, двічі неподалік Красногорівки, два рази в районі населеного пункту Лебединське, поблизу Павлополя, тричі поруч з Мар’їнкою та два рази в районі населеного пункту Піски.

Також по наших позиціям вівся снайперський вогонь та стріляли неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій - поблизу Травневого, чотири рази неподалік населеного пункту Оріхове та поруч з Кримським.

"Вчора противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Здійснення пропуску через на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження", - додали у штабі ООС.

З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномета, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.