КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил з 1 березня переходять на весняний графік роботи.

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

"Відповідно до розпорядження командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду", - йдеться у повідомленні.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватимуться щодня з 07.00 до 18.30.

Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

Як повідомлялося, із грудня КПВВ на Донбасі працювали з 08:00 до 17:00.

Фото: ДПСУ