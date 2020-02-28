Перед новою "Норманді" треба виконати всі пункти комюніке – Пристайко

Перед наступною зустріччю лідерів країн нормандської четвірки потрібно виконати всі 7 пунктів комюніке, ухваленого на зустрічі в грудні в Парижі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми не маємо ставити квітень – і все (дата зустрічі нормандської четвірки, - ред.) Наша задача – щоб ми виконали всі 7 пунктів. Зокрема, припинити стріляти, щоб наші солдати не гинули, а цього січня наших солдатів загинуло більше, ніж минулого січня, коли не було ще прогресу", - сказав Пристайко.

Також міністр закордонних справ зазначив, що лідери нормандської четвірки домовилися зустрітися через 4 місяці після попередньої зустрічі.

"Лідери домовилися не у квітні, лідери домовилися зустрітися через 4 місяці. А з 9 грудня порахували 4 місяці – квітень і в усіх в головах засіло слово "квітень". Але ми зараз бачимо по реакції російської сторони, вони кажуть: "до чого тут квітень? Зустрінемося тоді, коли буде досягнутий прогрес, коли все буде виконано". Тобто російська сторона, очевидно, починає "з'їжджати з теми", - сказав Пристайко.

Як повідомлялося, 14 лютого міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявляв, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Україна та Росії зустрінуться на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Однак зустріч так і не відбулася.

26 лютого глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що через місяць планується проведення зустрічі міністрів закордонних справ чотирьох країн для підготовки саміту у "нормандському форматі".