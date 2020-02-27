У Пісках на Донеччині обстежили та відремонтували водогін - штаб ООС

Представники мобільної групи української сторони СЦКК та місії ОБСЄ в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області забезпечили проведення робіт з обстеження та ремонту магістрального Південно-Донбаського водогону №1.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

“26 лютого 2020 року представниками мобільної групи української сторони СЦКК та патруля СММ ОБСЄ в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області забезпечено проведення робіт по обстеженню та ремонту магістрального Південно-Донбаського водогону №1”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українська сторона й надалі продовжуватиме своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу.