Окупанти гатили із 120-мм мінометів під Мар’їнкою та Оріховим

Упродовж поточної доби російські окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ із забороненого озброєння, підірвався на невідомому вибуховому пристрої й загинув один український захисник.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поруч із Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, а саме:

неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета – 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів; поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

Фото: ООС