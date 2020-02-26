Мінська група обговорила загрозу поширення коронавірусу

Гуманітарна підгрупа ТКГ з питань урегулювання ситуації на Донбасі продовжила роботу з уточнення списків утримуваних, а також розпочала обговорення додаткових заходів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прессекретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"В гуманітарній підгрупі продовжується робота з уточнення списків утримуваних осіб. Почато обговорення модальностей ухвалення рішень щодо відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу", - написала вона.

Читайте також: Україна у Мінську передала уточнений список на звільнення

За словами Оліфер, українська сторона поінформувала щодо встановлення нею необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою та закликала до аналогічних заходів протилежну сторону.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.