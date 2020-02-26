Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця

На Донбасі загинув ще один житель Шостки 1992 року народження.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Шостки Микола Нога.

«Сьогодні Сумщина понесла ще одну втрату – на фронті героїчно загинув житель Шостки Дмитро Гринь, 1992 року народження. Після закінчення ЗОШ № 5 Дмитро навчався у ВПУ-19. Починаючи з січня 2019 року молодий чоловік проходив службу за контрактом у лавах Збройних сил України. Служив старшим водієм мотопіхотного відділення. Дмитро Володимирович загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС. Від імені жителів Шосткинської об’єднаної територіальної громади висловлюю глибоке співчуття родині Дмитра та всім, хто його знав. Схиляємо голови перед пам’яттю Героя», - написав Нога.

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За останній час для Шостки це вже друга втрата свого мешканця у зоні проведення ООС на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня загинув 28-річний шосткинець Антон Хобою. Командир відділення одного з підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського підірвався на ворожій міні-пастці біля селища Північний Донецької області.