На Донбасі внаслідок підриву загинув військовий

Унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої вранці у середу, 26 лютого, загинув український військовослужбовець.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"На превеликий жаль, сьогодні зранку внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Об’єднаних сил", - сказав він.

За словами Праути, станом на 12.30 окупанти 4 рази порушив режим тиші на Донецькому напрямку. По захисниках Мар’їнки російсько-окупаційні війська з 6 год. за 35 хвилин випустили 11 мін калібру 120 мм, а також здійснили 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. На цій ділянці фронту окупанти також відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета після 9 години.

Речник МОУ поінформував, що двічі у ранковий час бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів ОС поблизу Павлополя: спочатку з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а згодом — зі станкового протитанкового гранатомета.