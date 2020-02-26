Окупанти застосовують 120-мм міномети і гранатомети, втрат немає

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Талаківкою – з міномету калібру 82 мм противник випустив 5 мін; неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 10 пострілів; поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям, а саме: в районі Катеринівки – зі 120-мм міномету ворог випутив10 мін.

Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномету по захисниках Мар’їнки.

За поточну добу втрат немає.