Спостерігачів ОБСЄ понад 20 разів за тиждень не пустили на окупований Донбас

На Донбасі за минулий тиждень зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

“За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр) на півдні Донецької області.

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Крім того, відмовили патрулю місії у проїзді й через блокпост біля населеного пункту Староласпа. При цьому, за спостереженнями представників місії ОБСЄ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії із перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими.