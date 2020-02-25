Спостерігачів ОБСЄ понад 20 разів за тиждень не пустили на окупований Донбас

Спостерігачів ОБСЄ понад 20 разів за тиждень не пустили на окупований Донбас

Укрінформ
На Донбасі за минулий тиждень зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

“За минулий тиждень представниками СММ ОБСЄ зафіксовано 23 випадки обмежень свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата місії зі сторони збройних формувань Російської Федерації”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що майже половину від усіх відмов та затримок у доступі до непідконтрольних урядові України територій було зафіксовано на блокпості біля населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр) на півдні Донецької області.

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Крім того, відмовили патрулю місії у проїзді й через блокпост біля населеного пункту Староласпа. При цьому, за спостереженнями представників місії ОБСЄ, інші цивільні транспортні засоби вільно проїжджали через блокпости в обох напрямках.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії із перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату місії є неприпустимими.

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