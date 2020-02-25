СЦКК: За минулий тиждень окупанти випустили 740 боєприпасів по позиціях ЗСУ

Збройні формування РФ за минулий тиждень випустили по позиціях ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем близько 740 боєприпасів, що в чотири рази перевищує кількість обстрілів за попередній аналогічний період.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за результатами минулого тижня повідомляє про збільшення кількості обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. За даними штабу ОС збройні формування Російської Федерації протягом минулого тижня із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танка випустили близько 740 боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Це у чотири рази більше порівняно з попереднім аналогічним періодом.