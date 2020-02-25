Із неділі КПВВ переходять на “весняний” графік

З 1 березня 2020 року КПВВ переходять на «весняний» графік, пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«З 1 березня 2020 року, за рішенням Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в`їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік пропускних операцій», - йдеться у повідомленні.

Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюватиметься щоденно з 07.00 до 18.30. Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8.00 до 17.00.