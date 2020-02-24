Окупанти обстріляли із заборонених мінометів позиції ООС біля Новотошківського та Шумів

Російські окупаційні війська з початку нинішньої доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Мар’їнки з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, а неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по українських позиціях біля Новотошківського бойовики випустили 10 мін із міномета калібру 120 мм. Біля населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"Сьогодні, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - поінформували у пресцентрі.

Фото: ООС