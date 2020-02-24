Окупанти гатили зі 120-мм мінометів по позиціях ЗСУ під Новотошківським

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли з міномета калібру 120 мм позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського.

Про це під час брифінгу у понеділок повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 24 лютого, російсько-окупаційні війська продовжили порушення Мінських угод. Зранку, після 06.45, з напрямку від села Березовське окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм по наших позиціях у районі смт Новотошківське”, - зазначив речник.

За його словами, бойових втрат серед українських військових внаслідок обстрілу немає.

Фото: ООС