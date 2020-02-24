Доба в ООС: окупанти активно застосовують артилерію та 120-мм міномети, втрат немає

Доба в ООС: окупанти активно застосовують артилерію та 120-мм міномети, втрат немає

Укрінформ
За минулу добу окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“23 лютого збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції ЗСУ з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріл було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Талаківки – з безпілотного літального апарату ворог скинув по нашим позиціям гранатометний постріл.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив тринадцять обстрілів по нашим позиціям, а саме: поруч з Травневим – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін, 4 постріли з станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету – 29 мін; два рази в районі Новоолександрівки – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 10 снарядів та 8 мін зі 120-мм міномету; поруч з населеним пунктом Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм – 6 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Золотого-4 – з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін; неподалік Попасної – з мінометів калібру 82 мм – 14 мін; в районі Новозванівки – з 82-мм міномету та великокаліберного кулемету; два рази поруч з Луганським – з міномету калібру 120 мм – 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Кіндрашівська Нова – з артилерійських систем калібру 122 мм – 20 снарядів.

Вчора, 23 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

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