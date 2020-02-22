На Донеччині проходять навчання з визволення окупованої території

У Донецькій області правоохоронці проводять навчання з визволення та реінтеграції окупованої території.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Донецької області.

"Правоохоронці Донеччини здійснюють поглиблену підготовку до виконання завдань зі звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ймовірні сценарії миротворчої місії, особливості співпраці та координації усіх служб і підрозділів системи МВС відпрацювали на нараді за участю радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка.

Зокрема, керівник головного управління Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин поінформував, що понад 1600 співробітників наразі проходять спецпідготовку і вже готові взяти участь у поліцейській миротворчій операції з визволення та реінтеграції окупованих територій.

Своєю чергою начальник Донецького прикордонного загону Олег Нероденко повідомив про готовність прикордонників до облаштування та захисту окремих ділянок 409-кілометрової частини українсько-російського кордону, яка перебуває під контролем Росії.

Готові до відповідних завдань і працівники ДСНС — у службі для цього визначено і зарезервовано всі необхідні сили та засоби.

«Ми не сумніваємося, що Україна поверне окупований Донбас і Крим. Швидкість і якість реінтеграції окупованих територій в український правовий та в гуманітарний простір залежить від готовності кожного. Усі співробітники системи МВС систематично готуються до специфіки виконання завдань у миротворчій операції», - підкреслив Варченко.

Він наголосив, що українські правоохоронці готові реалізувати будь-який формат миротворчої місії.

Фото: mvs.gov.ua