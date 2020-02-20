Окупанти з артилерії обстріляли міське кладовище у Попасній

Унаслідок артобстрілів збройними формуваннями РФ східної околиці міста Попасна на міському кладовищі зруйновано понад 10 могил.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У результаті обстрілу 18 лютого збройними формуваннями Російської Федерації східної околиці міста Попасна із застосуванням ствольної артилерії калібру 122 мм пошкоджено більше десяти могил на міському кладовищі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей факт обстрілу кладовища ще раз підтверджує зневажливе ставлення представників збройних сил Російської Федерації до загальноприйнятих норм моралі.

“Зазначені дії у цивілізованому світі неприпустимі”, - наголошують в штабі ООС.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін засудила цинічний факт обстрілу міського кладовища та звернулась до представників СММ ОБСЄ щодо фіксації зазначено факту.