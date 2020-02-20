Характери гідності: Байдовський, Голоднюк, Войтович, Сеник

Сергій Байдовський народився 21 серпня 1990 року у місті Нововолинськ Волинської області. Взимку 2013-2014 років часто їздив на Майдан Незалежності у Києві, де був активним учасником Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення у груди, куля снайпера пробила йому легеню. Похований у селі Менчичі Іваничівського району Волинської області. Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Сергію Романовичу Байдовському посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Устим Голоднюк народився 12 серпня 1994 року у місті Збараж Тернопільської області. Активним учасником Революції гідності. Починаючи з листопада 2013 року знаходився на Майдані Незалежності. 30 листопада 2013 року був сильно побитий "Беркутом". Проте як тільки рани одужав, знову поїхав на Майдан. Був волонтером польового табору, стояв на варті, згодом вступив до 38-ї сотні Самооборони Майдану. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок вогнепального поранення у голову від кулі снайпера. Похований у місті Збараж Тернопільської області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Устиму Володимировичу Голоднюку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".