Окупанти обстріляли українські позиції під Новомихайлівкою із мінометів і БМП

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли з великокаліберних мінометів та гранатометів різних систем оборонців Новомихайлівки, Пищевика, Павлополя, Мар’їнки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Від початку поточної доби, 20 лютого, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Усі обстріли ворог вів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” Об’єднаних сил. При цьому противник чотири рази порушив Мінські угоди, застосовуючи міномети. За наявною інформацією бойових втрат серед наших героїв унаслідок прицільних ворожих обстрілів немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з 05.50 ранку по оборонцях Новомихайлівки окупанти вели обстріл з міномета 120-го калібру, випустивши 10 мін, також застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Окупанти вели вогонь від села Луганське Мар’їнського району. Декілька мін 82-го калібру ворог випустив по захисниках Пищевика. Окрім цього, від н.п. Верхньошироківське ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння. Двічі від Соснівського ворог сьогодні вів мінометні обстріли з калібру 82 мм позицій українських військових у районі Павлополя.

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Крім того, зі стрілецького озброєння окупанти порушили режим тиші в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Унаслідок бою один український військовий загинув, п'ятеро поранені. У ворога один загиблий, п'ять - тяжко поранених.

Фото: ООС